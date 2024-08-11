Оккупанты устроили пожар на ЗАЭС. Фото: Евгений Евтушенко

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Пожежа на Запорізькій атомній електростанції сталася у неділю, 11 серпня.

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Мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень «атомки» на окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Це може бути російська провокація. Про це голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив у Telegram.

За неофіційною інформацією від джерел з протилежного берегу, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Не виключено, що це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Євтушенко відзначив, що Запорізька АЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Мешканців Нікопольського району чиновник закликав до спокою.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на російську провокацію на ЗАЕС.

Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки, — написав глава держави у Facebook.

Як відомо, градирні ЗАЕС розташовані на басейні-охолоджувачі, на значній відстані від енергоблоків атомної електростанції. Це споруди для охолодження води атмосферним повітрям.