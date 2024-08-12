В ночь на 12 августа дроны атаковали военный аэродром «Чкаловский» в рф, фото: Yandex Map

https://racurs.ua/n198211-drony-atakovali-voennyy-aerodrom-chkalovskiy-v-podmoskove-video.html

Ракурс

У росії в ніч на сьогодні, 12 серпня, невідомі дрони атакували військовий аеродром «Чкаловський», розташований у Московській області за 31 км на північний схід від Москви.

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Офіційної інформації про це наразі немає. Зокрема, міноборони рф вже заявило про нібито збиття 18 українських безпілотників літакового типу над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. Про ситуацію довкола аеродром «Чкаловський» російське відомство не згадує.