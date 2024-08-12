Разоблаченного на взятке заместителя министра энергетики уволили с должности

Александр Хейло, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n198214-razoblachennogo-na-vzyatke-zamestitelya-ministra-energetiki-uvolili-s-doljnosti.html

Ракурс

Кабінет міністрів сьогодні, 12 серпня, звільнив з посади заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

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Про це повідомила прес-служба уряду.

Раніше сьогодні антикорупційні відомства повідомили, що викрили на хабарі в півмільйона доларів заступника міністра енергетики, не розкривають його особу.

Прес-служба Міненергетики повідомила сьогодні про внесення подання до Кабміну про звільнення вказаного чиновника.

За зазначену суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини, — зазначили в Міненергетики.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту — Покровському, — додали у відомстві. — Окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності.

У відомстві зазначили, що розкриття цієї корупційної схеми здійснювалося за сприяння міністра енергетики