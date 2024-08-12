Топ-чиновника разоблачили на взятке в полмиллиона долларов, фото: НАБУ

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Ракурс

У Києві на хабарів в півмільйона доларів США викрили заступника міністра енергетики.

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Про це сьогодні. 12 серпня, повідомили прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

Особу топ-чиновника відомства не розкривають, проте народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела повідомив, що йдеться про Олександра Хейло.

За процесуального керівництва прокурорів САП та Київської обласної прокуратури детективи НАБУ спільно з СБУ на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району викрили заступника Міністра енергетики України та трьох його спільників, — зазначають у САП.

Досудове розслідування встановило, що:

топ-посадовець, діючи у змові з довіреною особою, очільником енергетичної компанії з Миколаївщини та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині, висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке розташоване в західному регіоні, надати неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. дол. США;

за це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. Фактично мова йшла про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону;

за домовленістю, гроші мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

Під час передачі третього траншу хабаря одному з пособників його викрили «на гарячому», — зазначили в НАБУ.

Усіх чотирьох учасників оборудки затримано, їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.