Ликвидация пожара в Одесской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198220-masshtabnyy-pojar-na-sklade-s-zernom-byl-likvidirovan-na-odesschine-foto.html

Ракурс

На Одещині у селі Візирка рятувальники ліквідували масштабну пожежу в складському приміщенні із зерном на загальній площі 2000 кв. м.

.

Пожежа виникла сьогодні, 12 серпня, вранці, повідомляє прес-служба ДСНС.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось запобігти поширенню вогню на поруч розташовані складські приміщення з зерном, — вказано в повідомленні.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці події працювали 53 вогнеборця та 14 одиниць техніки від ДСНС, а також місцева пожежна команда.