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Ликвидация пожара в Одесской области, фото: ГСЧС

Масштабный пожар на складе с зерном ликвидировали на Одесщине (ФОТО)

12 авг 2024, 14:27
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На Одещині у селі Візирка рятувальники ліквідували масштабну пожежу в складському приміщенні із зерном на загальній площі 2000 кв. м.


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Пожежа виникла сьогодні, 12 серпня, вранці, повідомляє прес-служба ДСНС.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось запобігти поширенню вогню на поруч розташовані складські приміщення з зерном, — вказано в повідомленні.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці події працювали 53 вогнеборця та 14 одиниць техніки від ДСНС, а також місцева пожежна команда.

Ліквідація пожежі на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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