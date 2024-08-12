Россияне могут инсценировать военные преступления в Курской области, — СБУ

https://racurs.ua/n198228-rossiyane-mogut-inscenirovat-voennye-prestupleniya-v-kurskoy-oblasti-sbu.html

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У СБУ кажуть, що «найближчим часом спецслужби рф можуть вдатися до інсценування злочинів». Зокрема, щодо цивільних в Курській області.

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Так, стверджують у службі, можуть зробити, щоб «надалі звинуватити в їх скоєнні українську сторону». Також в СБУ пишуть, що росія «створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди»

Такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ, — йдеться в офіційній заяві українського силового відомства.

Раніше губернатор Курської області рф заявив, що нібито ЗСУ застосували хімічну зброю на території району. Доказів він не навів