От «Курска» до Курска — Зеленский о начале и финале правления путина

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні провів паралелі між затопленням субмарини «Курськ» у 2000 році та операцією ЗСУ у Курській області у 2024 році.

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24 роки тому була катастрофа підводного човна «Курськ» — символічний початок правління путіна. Фіналом для нього теж є Курськ. Катастрофа його війни, — сказав президент

Він нагадав, що так буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому.

Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо, — сказав президент.

Зараз під контролем України знаходиться близько 1000 кв. км території рф. Про це сьогодні на Ставці повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Про те, що на Курщині росія могла втратити майже вдвічі більше населених пунктів, ніж про це заявив тимчасовий губернатор Смірнов, повідомили аналітики Deep State.