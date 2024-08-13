Трамп обвинил Байдена во вторжении рф в Украину. Фото:

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Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена в нападі росії на Україну.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії заявив, що мав добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним і відмовляв його від вторгнення в Україну. А Байден почав говорити про членство України в НАТО, що й спонукало Москву до повномасштабної війни. Про це Трамп заявив в інтервʼю мільярдеру Ілону Маску.

Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути членом НАТО, але рф ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом, — наголосив він.

Трамп також вважає, що «Україна зараз не має достатньо чоловіків» для того, щоб воювати, тому і використовує «дуже молодих, або дуже старих».

Крім того, кандидат в президенти попередив про загрозу «ядерного потепління», яке, за його словами, небезпечніше за «глобальне потепління».

Нагадаємо, Європейський Союз розробляє стратегію підтримки України на випадок переобрання президентом США Дональда Трампа. В Брюсселі розглядають на можливу різку зміну курсу Вашингтона в питаннях, які стосуються підтримки України.