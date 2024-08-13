Автобус с детьми попал в ДТП в Хмельницкой области. Фото:

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Смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса з дітьми сталася у Хмельницькій області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 липня о 7.45 на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади. Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської області у село Микуличин Івано-Франківської області. Про це Нацполіція повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням і транспортний засіб перекинувся. На момент аварії в салоні автобуса були 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та двоє водіїв.

В аварії загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Ще 16 постраждалих дітей доставлено медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса — у важкому стані в реанімації.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб — ч. 3 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, 20 липня в Одесі водієві маршрутки раптово стало зле під час руху в напрямку центра міста, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом. В ДТП постраждали 13 людей.