В Одесі маршрутка зіткнулася з вантажівкою — 13 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197498-v-odesi-marshrutka-zitknulasya-z-vantajivkou-13-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 20 липня, маршрутка зіткнулася з вантажівкою. Постраждали 13 людей.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Автопригода сталася на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.
За попередньою інформацією, водієві маршрутки раптово стало зле під час руху в напрямку центра міста, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.
Наразі відомо про дванадцятьох пасажирів та водія громадського транспорту, які звернулися по медичну допомогу. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, — вказано в повідомленні.
Повні обставини ДТП встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Водія маршрутного таксі буде перевірено на стан сп’яніння.