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Ракурс
Наслідки ДТП в Одесі, фото: Національна поліція

В Одесі маршрутка зіткнулася з вантажівкою — 13 постраждалих (ФОТО)

20 лип 2024, 19:42
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В Одесі сьогодні, 20 липня, маршрутка зіткнулася з вантажівкою. Постраждали 13 людей.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Автопригода сталася на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.

За попередньою інформацією, водієві маршрутки раптово стало зле під час руху в напрямку центра міста, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.

Наразі відомо про дванадцятьох пасажирів та водія громадського транспорту, які звернулися по медичну допомогу. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, — вказано в повідомленні.

Повні обставини ДТП встановлюються, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Водія маршрутного таксі буде перевірено на стан сп’яніння.

Наслідки ДТП в Одесі, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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