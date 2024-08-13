Украина получила от ЕС транш в 4,2 млрд евро. Фото:

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Ракурс

Європейський Союз перерахував Україні транш макрофіну на 4,2 млрд євро.

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Ці гроші надійшли у межах програми Ukraine Facility. Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 13 серпня повідомив у Telegram.

За його словами, з початку 2024 році Євросоюз перерахував Україні понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Київ очікує отримати ще один транш допомоги.

Глава уряду відзначив, що Кабмін продовжує впроваджувати реформи, які є важливими для стійкості, розвитку та майбутнього держави.

Шмигаль також наголосив, що військові видатки Україна продовжує фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів.

Нагадаємо, 5 серпня Україна отримала 3,9 млрд дол. безповоротного гранту від США. В уряді заявляли, що кошти, які надійшли через Світовий банк, допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету. Зокрема, їм мають витратити на зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.