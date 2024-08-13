Эвакуированных жителей Курщины хотят поселить на оккупированном московитами Запорожье

https://racurs.ua/n198258-evakuirovannyh-jiteley-kurschiny-hotyat-poselit-na-okkupirovannom-moskovitami-zaporoje.html

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Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що призначений окупантами «губернатор» Запоріжжя Євген Балицький запропонував розмістити евакуйованих у санаторіях на Азовському узбережжі — від Бердянська до Кирилівки.

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Курський чиновник пише, що перші рейси до окупованої Запорізької області незабаром укомплектують. У цьому допоможуть нібито «запорізькі волонтери».