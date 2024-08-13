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Ракурс
Эвакуированных жителей Курщины хотят поселить на оккупированном московитами Запорожье

Эвакуированных жителей Курщины хотят поселить на оккупированном московитами Запорожье

13 авг 2024, 16:08
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Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що призначений окупантами «губернатор» Запоріжжя Євген Балицький запропонував розмістити евакуйованих у санаторіях на Азовському узбережжі — від Бердянська до Кирилівки.


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Курський чиновник пише, що перші рейси до окупованої Запорізької області незабаром укомплектують. У цьому допоможуть нібито «запорізькі волонтери».

12 серпня у Курській області росії оголосили про евакуацію жителів зі ще одного прикордонного району — Бєловського.

Вранці понеділка російські медіа опублікували відео, як в селі Гір’ї цього району вільно їздить БТР-4, який виробляють в Україні та який стоїть на озброєнні ЗСУ й Нацгвардії.

Источник: Ракурс


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