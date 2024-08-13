Евакуйованих мешканців Курщини хочуть поселити на окупованій території України

https://racurs.ua/ua/n198258-evakuyovanyh-meshkanciv-kurschyny-hochut-poselyty-na-okupovanomu-moskovytamy-zaporijji.html

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Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що призначений окупантами «губернатор» Запоріжжя Євген Балицький запропонував розмістити евакуйованих у санаторіях на Азовському узбережжі — від Бердянська до Кирилівки.

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Курський чиновник пише, що перші рейси до окупованої Запорізької області незабаром укомплектують. У цьому допоможуть нібито «запорізькі волонтери».