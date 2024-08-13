Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что операция в Курской области помогает фронту

https://racurs.ua/n198259-mid-obyasnil-cel-operacii-v-kurskoy-oblasti-i-zaveril-chto-ukraine-chujogo-ne-nujno.html

Ракурс

В українському МЗС повідомили, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати території Курської області рф.

.

Через те, що Україна не має змоги завдавати далекобійних ударів по росії, з’явилась потреба у звільненням прикордоння від російського контингенту, який обстрілює українські землі.

За його словами, операція в Курській області допомагає фронту та ускладнює військову логістику росії

Це не дозволяє росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ — це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ — є лише військові об'єкти та військовий контингент.

Мета операції ЗСУ в Курській області речник назвав збереження життів українців від російських ударів, адже з початку літа по Сумщині було завдано понад 2000 ударів з території Курщини:

На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів.

На пресконференції він сказав, що Україна, на відміну від рф, не прагне захоплювати чужі території, включаючи Курську область.