Участников Олимпиады из Южной Кореи встречает тренированный пес – он выискивает клопов

https://racurs.ua/n198265-uchastnikov-olimpiady-iz-ujnoy-korei-vstrechaet-trenirovannyy-pes-on-vyiskivaet-klopov.html

Ракурс

У аеропорту в Південній Кореї пес вишукує клопів у речах спортсменів та вболівальників, які повернулися з Олімпійських ігор у Парижі.

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Бігль на імʼя Секо — єдиний в країні собака, який вміє вловлювати запах, що виділяють клопи. Він працює в міжнародному аеропорту Інчхон, повідомляє The Washington Post.

Секо може перевірити стандартний готельний номер менш ніж за дві хвилини. Фахівці разом із собакою працюють в аеропорту з 9 серпня і робитимуть перевірки до 8 вересня.

Інформація про зростання кількості клопів у французьких містах та в Парижі зокрема почала поширюватися ще восени 2023 року. Тоді у соцмережах масово публікували відео з комахами, яких добре видно на сидіннях у вагонах паризького метро та на спинках крісел кінотеатрів.

Згодом стало відомо, що паніку щодо клопів штучно роздмухували акаунти в соцмережах, пов’язані з російською дезінформаційною діяльністю, пише Reuters.