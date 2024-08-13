Дроны, OSINТ и психологическая устойчивость - чему будут учить в новой программе "Защита Украины"

https://racurs.ua/n198271-drony-osint-i-psihologicheskaya-ustoychivost-chemu-budut-uchit-v-novoy-programme-zaschita.html

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Міносвіти затвердило оновлену програму «Захист України» для старшокласників.

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Тепер учні 10—11 класів вчитимуться керувати дронами, а ще формувати навички з OSINТ і психологічної стійкості. Програма має єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі.

Модельна навчальна програма для 10−11 класів отримала гриф «Рекомендовано».

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, модельна навчальна програма «Захист України» матиме особливості:

курс буде єдиний для всіх учнів, що забезпечить рівні можливості незалежно від статі;

учні вивчатимуть актуальні теми — від військових технологій до інформаційної безпеки;

старшокласники здобудуть практичні навички зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, такмеду;

фокус буде спрямований на цивільний захист та планування майбутнього.

Діти вивчатимуть:

у 10 класі: основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військова техніка;

в 11 класі: розвиток військових технологій, інформаційна війна, захист цивільного населення.

Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше — підготовленими викладачами, — зазначають у міністерстві.