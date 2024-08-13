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Дрони, OSINТ і психологічна стійкість - чого навчатимуть у новій програмі "Захист України"

Дрони, OSINТ і психологічна стійкість — чого навчатимуть у новій програмі «Захист України»

13 сер 2024, 20:41
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Міносвіти затвердило оновлену програму «Захист України» для старшокласників.


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Тепер учні 10—11 класів вчитимуться керувати дронами, а ще формувати навички з OSINТ і психологічної стійкості. Програма має єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі.

Модельна навчальна програма для 10−11 класів отримала гриф «Рекомендовано».

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, модельна навчальна програма «Захист України» матиме особливості:

  • курс буде єдиний для всіх учнів, що забезпечить рівні можливості незалежно від статі;
  • учні вивчатимуть актуальні теми — від військових технологій до інформаційної безпеки;
  • старшокласники здобудуть практичні навички зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, такмеду;
  • фокус буде спрямований на цивільний захист та планування майбутнього.

Діти вивчатимуть:

  • у 10 класі: основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військова техніка;
  • в 11 класі: розвиток військових технологій, інформаційна війна, захист цивільного населення.

Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше — підготовленими викладачами, — зазначають у міністерстві.

Джерело: Ракурс


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