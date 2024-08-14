В сети опубликовали фото разбитого КПП на границе между Сумской и Курской областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

https://racurs.ua/n198281-v-seti-opublikovali-foto-razbitogo-kpp-na-granice-mejdu-sumskoy-i-kurskoy-oblastyami.html

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Розбите російське КПВВ, тотальна тиша в напрямку Суджі, десятки одиниць техніки та небезпечна евакуація цивільних — УП показала, як на другий тиждень рейду Сил оборони в Курській області росії виглядає кордон і прикордоння на Сумщині.

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Журналістам вдалося побувати у двох точках на кордоні — на КПВВ у напрямку Суджі, а також на околицях села Покровка, де ще кілька тижнів тому працював єдиний діючий перехід між Україною та росією — Покровка-Колотилівка.

Ситуація у цих двох точках на кордоні дуже різниться. На переході в напрямку Суджі, де Сили оборони відсунули лінію фронту вглиб росії щонайменше на 10 кілометрів, обстановка видається аж занадто спокійною.

Тоді як на околицях Покровки — горить горизонт і літають FPV-дрони.