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Ракурс
У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями

14 сер 2024, 10:08
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Розбите російське КПВВ, тотальна тиша в напрямку Суджі, десятки одиниць техніки та небезпечна евакуація цивільних — УП показала, як на другий тиждень рейду Сил оборони в Курській області росії виглядає кордон і прикордоння на Сумщині.


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Журналістам вдалося побувати у двох точках на кордоні — на КПВВ у напрямку Суджі, а також на околицях села Покровка, де ще кілька тижнів тому працював єдиний діючий перехід між Україною та росією — Покровка-Колотилівка.

Ситуація у цих двох точках на кордоні дуже різниться. На переході в напрямку Суджі, де Сили оборони відсунули лінію фронту вглиб росії щонайменше на 10 кілометрів, обстановка видається аж занадто спокійною.

Тоді як на околицях Покровки — горить горизонт і літають FPV-дрони.

У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

У мережі опублікували фото розбитого КПП на кордоні між Сумською та Курською областями, Фото – Ольга Кириленко, УП

Джерело: Ракурс


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