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Ракурс
На атакованной российской авиабазе "Саваслейка" была только формальная ПВО

На атакованной российской авиабазе «Саваслейка» была только формальная ПВО

14 авг 2024, 11:31
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У ніч на 14 серпня Україна завдала нову серію результативних ударів по російських аеродромах РФ. Серед цілей були авіабази під Воронежем, Борисоглєбськом та відома кожному українцю російська авіабаза «Саваслейка», з якої регулярно підіймаються Миг-31К носії Х-47 «Кинжал».


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Defence Express пише про обґрунтовану надію, що вильоти з неї для ворога будуть ускладнені. Про це говорить відео з місця подій, де мешканець російської глибинки бідкається на те, що російське ППО цього вкрай важливого аеродрому не може збити навіть один ударний дрон.

Причина доволі банальна — на авіабазі «Саваслейка» за всю протиповітряну оборону, вочевидь, відповідає лише зенітки типу ЗУ-23−2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів — не зафіксовано. На відміну від результатів удару. Зокрема супутниковий сервіс NASA показує потужну пожежу у районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів.

А коли мова йде про МіГ-31, то слід згадати про те, що він використовує доволі специфічне паливо — керосин Т-6. Це спеціальне важке термостабільне паливо, яке призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100−150 градусів. Формально для МіГ-31 допускається використання інших палив, наприклад, найбільш поширеного керосину РТ, але з відповідними обмеженнями на режими польоту. Наприклад, без надзвукових висотних польотів, а без них запуск Х-47 «Кинжал» неможливий.

Варто додати, що керосин Т-6 у РФ використовується лише у МіГ-31 і є унікальним видом палива спеціально для нього. Раніше його також використовував МіГ-25, але ця машина давно знята з експлуатації. Ще одним таким видом палива є Т-8Б, яке використовується у Ту-160. Ці палива виробляються із певних видів нафти та далеко не на кожному НПЗ.

Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МіГ-31К під питанням. Це звісно не означає те, що ворог не зможе перемістити літаки на інший аеродром, але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога.

Сервіс NASA фіксує саме пожежі, а не вибухи. Тобто ураження літаків він не зафіксує. Особливо, якщо мова йде про те, що українські дрони були оснащені бойовими частинами із повітряним підривом. Саме вони є ідеальними для знищення літаків на відкритих майданчиках. А саме так МиГ-31 у рф і зберігаються, бо для них укриттів на аеродромі «Саваслейка» не було.

Источник: Ракурс


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