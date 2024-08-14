Последствия ударов БпЛА по аэродрому. Фото: «Схемы»

https://racurs.ua/n198298-sputnik-zafiksiroval-posledstviya-udarov-bpla-po-aerodromu-v-voronejskoy-oblasti.html

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З’явилися фото наслідків ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому «Борисоглебск» у Воронезькій області рф.

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На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, видно, що дрони уразили північно-західну частину летовища. Зокрема, зруйновані декілька ангарів. Про це повідомили «Схеми».

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що там знаходиться технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

Як відомо, на аеродромі «Борисоглібськ» у Воронезькій області базуються російські літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Нагадаємо, Україна вночі 14 серпня здійснила атаку на російські військові летовища «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглебск». Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Це була спланована операція, щоб російські війська не могли використовувати ці аеродроми для ударів КАБами.

Джерело: «Схеми»