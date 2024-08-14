Ще один на Саваслейку - повідомляють про 10 прильотів у районі авіабази в рф

https://racurs.ua/ua/n198277-sche-odyn-na-savasleyku-povidomlyaut-pro-10-prylotiv-u-rayoni-aviabazy-v-rf-video.html

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У Нижньогородській області рф, звідки злітають винищувачі МіГ-31К, у ніч на 14 серпня пролунали вибухи.

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Під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Проліт БпЛА, звуки срілянини і вибух зняли на відео.

Місцеві пабліки повідомляють про «10 прильотів» по авіабазі «Саваслейка». Також стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.

Проїзд у село та місто Кулебаки, за 12 км від якого знаходиться Саваслейка, перекрили. Губернатор області підтвердив, що на Кулебацький район ведеться атака БПЛА і «вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків».