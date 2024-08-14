Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина откроет гуманитарные коридоры в Курской области. Фото:

Украина откроет гуманитарные коридоры в Курской области — Верещук

14 авг 2024, 18:18
999

Україна планує відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області.


.

Україна створює зону безпеки на російській території для захисту областей, які межують з країною-агресором. У цій зоні мешкають цивільні росіяни, які перебувають під захистом гуманітарного права. Про це віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у Telegram.

За її словами, силами військових планується проведення гуманітарних операцій на підтримку цивільних росіян у прикордонних районах Курської області.

Заплановані для евакуації цивільних гуманітарні коридори працюватимуть, як у бік росії, так і в бік України.

Також Україна допустить у Курську область міжнародні гуманітарні організації з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна за необхідності може створити військові комендатури в Курській області російської федерації.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров