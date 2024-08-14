Украина откроет гуманитарные коридоры в Курской области. Фото:

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Україна планує відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області.

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Україна створює зону безпеки на російській території для захисту областей, які межують з країною-агресором. У цій зоні мешкають цивільні росіяни, які перебувають під захистом гуманітарного права. Про це віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у Telegram.

За її словами, силами військових планується проведення гуманітарних операцій на підтримку цивільних росіян у прикордонних районах Курської області.

Заплановані для евакуації цивільних гуманітарні коридори працюватимуть, як у бік росії, так і в бік України.

Також Україна допустить у Курську область міжнародні гуманітарні організації з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна за необхідності може створити військові комендатури в Курській області російської федерації.