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Україна відкриє гуманітарні коридори в Курській області.
Україна відкриє гуманітарні коридори в Курській області — Верещукhttps://racurs.ua/ua/n198300-ukrayina-vidkryie-gumanitarni-korydory-v-kurskiy-oblasti-vereschuk.htmlРакурс
Україна планує відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області.
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Україна створює зону безпеки на російській території для захисту областей, які межують з країною-агресором. У цій зоні мешкають цивільні росіяни, які перебувають під захистом гуманітарного права. Про це віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у Telegram.
За її словами, силами військових планується проведення гуманітарних операцій на підтримку цивільних росіян у прикордонних районах Курської області.
Заплановані для евакуації цивільних гуманітарні коридори працюватимуть, як у бік росії, так і в бік України.
Також Україна допустить у Курську область міжнародні гуманітарні організації з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна за необхідності може створити військові комендатури в Курській області російської федерації.