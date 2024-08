Україна атакувала чотири військові аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях росії.

Вчора, 14 серпня, підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міноборони здійснили атаки на ці летовища. Під ударом були аеродроми «Халіно», «Саваслєйка», «Борисоглєбськ» та «Балтимор». Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.

На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

Українські військові додали, що результати атаки уточнюються.

Тим часом проект «Схеми» опублікував супутниковий знімок наслідків удару по російському аеродрому «Саваслейка». На світлинах можна помітити пошкоджені складські приміщення летовища.

There is also news from #Savasleyka. @cxemu publishes satelite images from @planet, which show that the airfield’s storage facilities have been damaged. pic.twitter.com/GScopTFGCz