На фронте с начала суток произошло 45 боев. Фото: Генштаб

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Великоднє «перемир'я» не зупинило росіян від ведення бойових дій на фронті.

Від початку доби у зоні бойових дій відбулося 45 боїв. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Сьогодні 20 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу Сухої Балки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Єлизаветівки, Успенівки, Преображенки, Андріївки та Розлива. Два бойових зіткнення тривають і дотепер. Про це 20 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.

На Краматорському напрямку росіяни чотири рази атакували у районах Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Наразі триває один бій.

Тричі ворог атакував українські підрозділи в районах Малої Токмачки та Степового на Оріхівському напрямку, але отримав відсіч. На Лиманському, Торецькому та Новопавлівському напрямках було зафіксовано по два штурми.

Упродовж доби російська артилерія обстріляла райони населених пунктів Миропільське та Тур’я Сумської області.

У Генштабі відзначили, що росіяни не йшли в атаки на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

А в Курській області рф було зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог здійснив 100 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор володимир путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Водночас він додав, що окупанти «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування ворогом дронів-камікадзе.