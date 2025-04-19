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путін оголосив великоднє перемир’я
путін оголосив великоднє перемир’яhttps://racurs.ua/ua/n205701-putin-ogolosyv-velykodnie-peremyr-ya.htmlРакурс
Російський воєнний злочинець владімір путін 19 квітня оголосив великоднє перемир’я, яке триватиме до півночі 21 квітня.
Про це передає російське держагентство «РИА Новости».
За його словами, рф зупинить бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.
Володимир Зеленський про оголошення путіним Великоднього перемир’я сказав так:
Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17.15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист.
«Шахеди» в нашому небі — це справжнє ставлення путіна до Великодня і до життів людей".
Також Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони сьогодні продовжували активність на Курщині й зберігають там позиції, на Бєлгородщині — просунулися й збільшили зону контролю.