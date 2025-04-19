путін оголосив великоднє перемир’я

Російський воєнний злочинець владімір путін 19 квітня оголосив великоднє перемир’я, яке триватиме до півночі 21 квітня.

Про це передає російське держагентство «РИА Новости».

За його словами, рф зупинить бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Володимир Зеленський про оголошення путіним Великоднього перемир’я сказав так:

Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17.15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист.

«Шахеди» в нашому небі — це справжнє ставлення путіна до Великодня і до життів людей".