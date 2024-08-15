Армия рф оккупировала два населенных пункта в Донецкой области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n198316-armiya-rf-okkupirovala-esche-dva-naselennyh-punkta-v-doneckoy-oblasti-deepstate.html

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Російські військові продовжують просуватися на Донбасі.

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Зокрема, ворожа армія захопила селище Желанне та село Орлівка у Донецькій області. Крім того, станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Про це йдеться на сторінці військово-аналітичний проект DeepState в Telegram.

Тим часом у Генеральному штабі поінформував, що 14 серпня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку — там захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій. Також неспокійно було на Сіверському, Торецькому та Лиманському напрямках — на цих ділянках відбулося 64 бої.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська в Україні змогли дещо просунутися вперед у Харківській та Донецькій областях.