Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия рф оккупировала два населенных пункта в Донецкой области. Карта: DeepState

Армия рф оккупировала еще два населенных пункта в Донецкой области — DeepState

15 авг 2024, 11:20
999

Російські військові продовжують просуватися на Донбасі.


.

Зокрема, ворожа армія захопила селище Желанне та село Орлівка у Донецькій області. Крім того, станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Про це йдеться на сторінці військово-аналітичний проект DeepState в Telegram.

Тим часом у Генеральному штабі поінформував, що 14 серпня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку — там захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій. Також неспокійно було на Сіверському, Торецькому та Лиманському напрямках — на цих ділянках відбулося 64 бої.

Армія рф окупувала два населені пункти на Донеччині. Карта: DeepState

Армія рф окупувала два населені пункти на Донеччині. Карта: DeepState

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська в Україні змогли дещо просунутися вперед у Харківській та Донецькій областях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров