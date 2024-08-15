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Ракурс
Армія рф окупувала два населені пункти на Донеччині. Карта: DeepState

Армія рф окупувала ще два населені пункти на Донеччині — DeepState

15 сер 2024, 11:20
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Російські військові продовжують просуватися на Донбасі.


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Зокрема, ворожа армія захопила селище Желанне та село Орлівка у Донецькій області. Крім того, станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Про це йдеться на сторінці військово-аналітичний проект DeepState в Telegram.

Тим часом у Генеральному штабі поінформував, що 14 серпня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку — там захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій. Також неспокійно було на Сіверському, Торецькому та Лиманському напрямках — на цих ділянках відбулося 64 бої.

Армія рф окупувала два населені пункти на Донеччині. Карта: DeepState

Армія рф окупувала два населені пункти на Донеччині. Карта: DeepState

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська в Україні змогли дещо просунутися вперед у Харківській та Донецькій областях.

Джерело: Ракурс


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