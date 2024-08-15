Армия рф активизировалась в районе Крынок – из-за пожаров от взрывов ВСУ приходится перемещаться

Ворог активізувався в районі Кринок. Через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися.

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Там день у день відбувається чимала, як для такого невеликого відрізка, кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції.

При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися, — речник оперативного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій.