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Росіяни активізувався в районі Кринок - через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися
Росіяни активізувався в районі Кринок — через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатисяhttps://racurs.ua/ua/n198329-rosiyany-aktyvizuvavsya-v-rayoni-krynok-cherez-pojeji-vid-vybuhiv-zsu-dovodytsya-peremischatysya.htmlРакурс
Ворог активізувався в районі Кринок. Через пожежі від вибухів ЗСУ доводиться переміщатися.
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Там день у день відбувається чимала, як для такого невеликого відрізка, кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції.
При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися, — речник оперативного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій.
Ворог продовжує свою агресивну поведінку, говорити про суттєве зменшення кількості окупантів не доводиться. При цьому ознак формування ударних сил для російського наступу не виявлено.