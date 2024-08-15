В Тернопольской области мужчина в военной форме устроил стрельбу - двое погибших, трое раненых

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Ракурс

На Тернопільщині в селі Добриводи поблизу Збаража чоловік у військовій формі влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще троє — отримали поранення, повідомили у поліції регіону.

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Правоохоронці затримали стрільця. Це 45-річний житель Житомирської області.

У повідомленні йдеться, що о 15.35 до них надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.

Серед загиблих та постраждалих — жінки та один чоловік. Розстрілював їх чоловік з автоматом.

Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Його затримував підрозділ КОРД. Чоловіка, причетного до скоєння злочину, затримали.