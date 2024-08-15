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Серед загиблих та постраждалих — жінки та один чоловік. Розстрілював їх чоловік з автоматом.
В Тернопольской области мужчина в военной форме устроил стрельбу - двое погибших, трое раненых
В Тернопольской области мужчина в военной форме устроил стрельбу — двое погибших, трое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n198334-v-ternopolskoy-oblasti-mujchina-v-voennoy-forme-ustroil-strelbu-dvoe-pogibshih-troe-ranenyh.htmlРакурс
На Тернопільщині в селі Добриводи поблизу Збаража чоловік у військовій формі влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще троє — отримали поранення, повідомили у поліції регіону.
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Правоохоронці затримали стрільця. Це 45-річний житель Житомирської області.
У повідомленні йдеться, що о 15.35 до них надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.
Серед загиблих та постраждалих — жінки та один чоловік. Розстрілював їх чоловік з автоматом.
Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Його затримував підрозділ КОРД. Чоловіка, причетного до скоєння злочину, затримали.
Це 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю, — йдеться у повідомленні.
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