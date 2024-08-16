Сколько кораблей воспользовались Украинским морским коридором за год, рассказал Шмыгаль

Украинский морской коридор работает уже год, фото: Inshe.TV

https://racurs.ua/n198352-skolko-korabley-vospolzovalis-ukrainskim-morskim-koridorom-v-god-rasskazal-shmigal.html

Ракурс

Український морський коридор запрацював рік тому.

.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 16 серпня, під час засідання уряду озвучив результати його функціонування.

Прем'єр наголосив, що російські загарбники з першого дня вторгнення робили все, щоб заблокувати українські порти на Чорному морі, щоб в такий спосіб тиснути на економіку та союзників України, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки.

Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору, — зазначив Шмигаль.

За його словами, за рік роботи коридору:

у чорноморські порти України зайшли понад 2,3 тис. суден;

вантажообіг склав понад 64 млн тонн;

майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України.