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Ракурс
Український морський коридор працює вже рік, фото: Inshe.TV

Скільки кораблів скористалися Українським морським коридором за рік, розповів Шмигаль

16 сер 2024, 13:06
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Український морський коридор запрацював рік тому.


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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 16 серпня, під час засідання уряду озвучив результати його функціонування.

Прем'єр наголосив, що російські загарбники з першого дня вторгнення робили все, щоб заблокувати українські порти на Чорному морі, щоб в такий спосіб тиснути на економіку та союзників України, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки.

Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору, — зазначив Шмигаль.

За його словами, за рік роботи коридору:

  • у чорноморські порти України зайшли понад 2,3 тис. суден;
  • вантажообіг склав понад 64 млн тонн;
  • майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України.

Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку загалом. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту, — наголосив Шмигаль.

Джерело: Ракурс


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