Скільки кораблів скористалися Українським морським коридором за рік, розповів Шмигаль

Скільки кораблів скористалися Українським морським коридором за рік, розповів Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n198352-skilky-korabliv-skorystalysya-ukrayinskym-morskym-korydorom-za-rik-rozpoviv-shmygal.htmlРакурс
Український морський коридор запрацював рік тому.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 16 серпня, під час засідання уряду озвучив результати його функціонування.
Прем'єр наголосив, що російські загарбники з першого дня вторгнення робили все, щоб заблокувати українські порти на Чорному морі, щоб в такий спосіб тиснути на економіку та союзників України, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки.
Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору, — зазначив Шмигаль.
За його словами, за рік роботи коридору:
- у чорноморські порти України зайшли понад 2,3 тис. суден;
- вантажообіг склав понад 64 млн тонн;
- майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України.
Все це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та на економіку загалом. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту, — наголосив Шмигаль.