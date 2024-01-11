Український «зерновий коридор» вийшов на довоєнні потужності, заявили у ВМС. Фото:

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Робота українського «зернового коридору» вийшла на свої потужності, які були до повномасштабного вторгнення росії.

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Цим шляхом вже пройшли 500 суден і понад 10 млн т вантажів. Переважна більшість вантажів — це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

А що стосується його роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн т вантажів, — зазначив він.

У ВМС наголосили, що «зернова угода» не є альтернативою українському торговельному шляху, який був до вторгнення. Крім того, Україна не має потрібних потужностей для розмінування Чорного моря, але застосовує для розмінування підводні дрони, аби убезпечити вантажі, які прямують морем.

Як відомо, у середині липня 2023 року російська федерація вийшла із «зернової угоди», яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Київ вирішив відновити експорт без поновлення участі Москви. Країна-агресор досі намагається перешкоджати роботі «зернового коридору» — мінує Чорне море та завдає ударів по портах та інфраструктурі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні заявляв, що новий «зерновий коридор» дозволив станом на 31 грудня вивезти майже 13 млн т українського зерна.