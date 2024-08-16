Спецсубсидии для аграриев в прифронтовых регионах вводит Кабмин

Правительство вводит субсидии для аграриев, фото:

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Ракурс

Кабмін запустив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах.

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Про це сьогодні. 16 липня, під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні ухвалюємо постанову про фактичний запуск іще однієї програми підтримки аграріїв — механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах, — зазначив він.

Нововведення передбачає запровадження субсидії для оброблюваних, засіяних, засаджених угідь під урожай поточного року для територій:

можливих бойових дій — 1000 грн на 1 га;

активних бойових дій — 2000 грн на 1 га.

Ми розуміємо, як важко сіяти і збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому підтримуватимемо наших людей, які там працюють, — наголосив Шмигаль.

Також Шмигаль повідомив, що цього тижня розпочався прийом заявок на програму допомоги тим, хто розвиває системи зрошення.