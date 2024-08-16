Спецсубсидии для аграриев в прифронтовых регионах вводит Кабмин

Спецсубсидии для аграриев в прифронтовых регионах вводит Кабминhttps://racurs.ua/n198355-specsubsidii-dlya-agrariev-v-prifrontovyh-regionah-vvodit-kabmin.htmlРакурс
Кабмін запустив механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах.
Про це сьогодні. 16 липня, під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Сьогодні ухвалюємо постанову про фактичний запуск іще однієї програми підтримки аграріїв — механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах, — зазначив він.
Нововведення передбачає запровадження субсидії для оброблюваних, засіяних, засаджених угідь під урожай поточного року для територій:
- можливих бойових дій — 1000 грн на 1 га;
- активних бойових дій — 2000 грн на 1 га.
Ми розуміємо, як важко сіяти і збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому підтримуватимемо наших людей, які там працюють, — наголосив Шмигаль.
Також Шмигаль повідомив, що цього тижня розпочався прийом заявок на програму допомоги тим, хто розвиває системи зрошення.
Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримає, покривши до 50% витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення, — зазначив прем'єр.