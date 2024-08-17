МИД рф угрожает журналистам итальянского RAI за сюжет в Судже

https://racurs.ua/n198377-mid-rf-ugrojaet-jurnalistam-italyanskogo-rai-za-sujet-v-sudje-video.html

Ракурс

росія погрожує італійським журналістам, які зняли репортаж у Суджі.

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Відомство Марії Захарової нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, «грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики».

Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території росії.

Італійський телеканал Rai 1 опублікував свій репортаж 14 серпня. Кореспондентки Стефанії Баттістіні та Сімоне Траїні приїхали до Суджі разом із солдатами ЗСУ. Вони зняли зруйновані через обстріл будинку і поговорили з місцевими жителями.

Італійська знімальна група працювала у супроводі українських військових та транслювала кадри зруйнованого війною міста.

Da otto giorni ormai l’esercito ucraino è penetrato in territorio russo. #Zelensky rivendica, #Mosca sostiene di aver fermato le truppe di #Kiyv. Oltre il confine è riuscita ad arrivare la troupe del #Tg1 con la nostra inviata @StefaniaBattis4.

Questo è quello che ha trovato. pic.twitter.com/1vmS5JoIKE — Tg1 (@Tg1Rai) August 14, 2024

Раніше в п’ятницю, близький до російських правоохоронних органів Telegram-канал Baza, повідомив, що МВС терористичної федерації планує порушити кримінальні справи проти двох журналістів RAI за незаконне перетинання російського кордону.

Попри «закон бумерангу», російське МЗС у момент анексії українського Криму і не підозрювало, що формулювання про «незаконне перетинання кордону» знадобляться і йому.