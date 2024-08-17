Легализация трофейного оружия – в Раде объяснили суть закона

https://racurs.ua/n198378-legalizaciya-trofeynogo-orujiya-v-rade-obyasnili-sut-zakona.html

Ракурс

Наступного тижня парламент має намір розглянути законопроект № 9538 який неформально отримав назву про легалізацію трофейної зброї, хоча правильна назва, «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України"щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю».

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Прискорити розгляд цього та кількох інших законопроектів закликав Раду 15 серпня президент України Володимир Зеленський.

Нардеп Олександр Федієнко з комітету з нацбезпеки й оборони так пояснив суть новації:

Громадянин України знайшов наприклад автомат. Він зобовʼязаний зателефонувати 102 або 112 та повідомити про це. Упродовж 24 години він мусить або здати її у поліцію, або задекларувати на себе, буде розроблено підзаконний документ, з механізмом.

Зброя та боєприпаси, які були знайдені та задекларовані, можуть застосовуватись цивільними особами для відсічі росіян.

Не підлягає декларуванню зброя від 12,7 калібру (нарізна) та 23 калібру (гладка). А також ⁠не підпадає декларуванню будь, яка зброя яке вже є на обліку ЗСУ інших військових формувань.

Після 90 днів від дати припинення/скасування воєнного стану, громадянин зобовʼязаний здати зброю до МВС.

Якщо громадянин має намір володіти цією зброєю та має для цього законні підстави, він пише заяву до структури МВС.

За рахунок громадянина задекларована вогнепальна зброя, яка не може бути у власності фізичної особи переробляється до виду вогнепальної зброї, що може бути згідно діючого законодавства у фізичної особи, або переробляється у макет.