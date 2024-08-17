https://racurs.ua/n198379-shutki-o-vozraste-bumerangom-but-po-78-letnemu-trampu-posle-starta-kampanii-harris.html

Ракурс

Жарти про вік бумерангом повертаються до 78-річного Дональда Трампа від молодшої Камали Гарріс.

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Politico пише, що Трамп місяцями критикував Джо Байдена, називаючи його застарим для президентства. Однак тепер, коли кандидаткою від демократів може стати 59-річна Гарріс, цей аргумент працює проти нього.

У своїх виступах Гарріс наголошує, що США не повинні «повернутись до минулого», коли президентом був Трамп. А її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз називає Трампа «хлопцем, якому потрібно відпочити на вихідних».

Однак, пише Politico, це також може відштовхнути виборців — адже Гарріс та інші демократи раніше захищали вік Байдена.

Нагадаємо, Гарріс погодилася взяти участь у двох дебатах із Трампом. The Hill пише, що Гарріс хоче зустрітися з експрезидентом 10 вересня на ABC News. Водночас Трамп хоче провести дебати 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.

«Ракурс» писав, що Гарріс випереджає Дональда Трампа у «хитких» Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. В опитування New York Times/Siena College рейтинг прихильності до Трампа зріс до 46% у трьох штатах. І цього було б достатньо проти Джо Байдена, чий рейтинг на початку липня впав до 30%. Але наразі цього недостатньо проти Гарріс.