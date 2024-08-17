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Ракурс
В Сумах определили ущерб от прилета "Искандера" по жилому району

В Сумах определили ущерб от прилета «Искандера» по жилому району

17 авг 2024, 14:23
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У Сумах відомо про двох постраждалих внаслідок ранкового російського обстрілу.


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Міська рада пише, що ЗС рф понівечили будівлю ТРЦ, чотири житлові будинки, об'єкт КП «Міськводоканал», дитячий садок, 38 автівок, світлофорний об'єкт.

Попередньо виявлено пошкодження 367 вікон.

Окрім цього, росіяни обстріляли з артилерії місто Дружба, поранивши 8-річного хлопчика (життю загрози немає), повідомляє прокуратура Сумщини.

В обідню пору 17 серпня по обласному центрі росіяни знову вдарили «Іскандером», цього разу балістичним.

Источник: Ракурс


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