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Ракурс
У Сумах визначили збитки після прильоту "Іскандера" по житловому районі

У Сумах визначили збитки після прильоту «Іскандера» по житловому районі

17 сер 2024, 14:23
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У Сумах відомо про двох постраждалих внаслідок ранкового російського обстрілу.


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Міська рада пише, що ЗС рф понівечили будівлю ТРЦ, чотири житлові будинки, об'єкт КП «Міськводоканал», дитячий садок, 38 автівок, світлофорний об'єкт.

Попередньо виявлено пошкодження 367 вікон.

Окрім цього, росіяни обстріляли з артилерії місто Дружба, поранивши 8-річного хлопчика (життю загрози немає), повідомляє прокуратура Сумщини.

В обідню пору 17 серпня по обласному центрі росіяни знову вдарили «Іскандером», цього разу балістичним.

Джерело: Ракурс


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