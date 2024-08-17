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У Сумах визначили збитки після прильоту "Іскандера" по житловому районі
У Сумах визначили збитки після прильоту «Іскандера» по житловому районіhttps://racurs.ua/ua/n198389-u-sumah-vyznachyly-zbytky-pislya-prylotu-iskandera-po-jytlovomu-rayoni.htmlРакурс
У Сумах відомо про двох постраждалих внаслідок ранкового російського обстрілу.
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Міська рада пише, що ЗС рф понівечили будівлю ТРЦ, чотири житлові будинки, об'єкт КП «Міськводоканал», дитячий садок, 38 автівок, світлофорний об'єкт.
Попередньо виявлено пошкодження 367 вікон.
Окрім цього, росіяни обстріляли з артилерії місто Дружба, поранивши 8-річного хлопчика (життю загрози немає), повідомляє прокуратура Сумщини.
В обідню пору 17 серпня по обласному центрі росіяни знову вдарили «Іскандером», цього разу балістичним.