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Ракурс
Иранские дроны окрашивают в черный цвет для маскировки ночных запусков, фото: Defense Express

беларусь помогает рашистам красить в черное иранские беспилотники — ЦНС

17 авг 2024, 15:58
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росія використовує потужності білоруського ВПК для війни проти України.


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Зокрема, саме режим самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка допомагає росіянам «модернізовувати» іранські безпілотники. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За повідомленнями місцевих, саме в білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136.

Їх фарбування відбувається в білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають «шахеди» за іранською технологією, — зазначають у ЦНС. — Таким чином режим лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну.

Источник: Ракурс


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