беларусь помогает рашистам красить в черное иранские беспилотники — ЦНСhttps://racurs.ua/n198392-belarus-pomogaet-rashistam-krasit-v-chernoe-iranskie-bespilotniki-cns.htmlРакурс
росія використовує потужності білоруського ВПК для війни проти України.
Зокрема, саме режим самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка допомагає росіянам «модернізовувати» іранські безпілотники. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За повідомленнями місцевих, саме в білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків, — розповіли у ЦНС.
Зазначається, що йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136.
Їх фарбування відбувається в білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають «шахеди» за іранською технологією, — зазначають у ЦНС. — Таким чином режим лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну.