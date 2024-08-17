Іранські дрони фарбують у чорний колір для маскування нічних запусків, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n198392-bilorus-dopomagaie-rashystam-farbuvaty-u-chorne-iranski-bezpilotnyky-cns.html

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росія використовує потужності білоруського ВПК для війни проти України.

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Зокрема, саме режим самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка допомагає росіянам «модернізовувати» іранські безпілотники. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За повідомленнями місцевих, саме в білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136.