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В Гостомеле на детской площадке обнаружили гранату, фото: ГСЧС
В Киевской области на детской площадке нашли гранату (ФОТО)https://racurs.ua/n198393-v-kievskoy-oblasti-na-detskoy-ploschadke-nashli-granatu-foto.htmlРакурс
У селищі Гостомель Київської області біля одного з дитячих майданчиків сапери сьогодні, 17 серпня, вилучили ручну гранату Ф-1.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії, — наголошують у ДСНС.
У ДСНС нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів не слід їх чіпати чи підходити до них і відразу потрібно повідомити про знахідку на номер 101.
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