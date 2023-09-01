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Рашисты установили растяжку в гараже в Буче, фото: Андрей Небитов
«Подарок» от оккупантов — житель Бучи обнаружил в гараже растяжку (ФОТО)https://racurs.ua/n186783-podarok-ot-okkupantov-jitel-buchi-obnarujil-v-garaje-rastyajku-foto.htmlРакурс
У Бучі на Київщині місцевий житель виявив у себе в гаражі розтяжку, залишену російськими окупантами.
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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов,
Ми і досі знаходимо на Київщині смертоносні «дарунки» окупантів, — наголосив Нєбитов. — До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану.
Зазначається, що розтяжка була затиснута між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку.
Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте «102»! — наголосив Нєбитов.
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