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Рашисти встановили розтяжку у гаражі в Бучі, фото: Андрій Нєбитов
«Подарунок» від окупантів — житель Бучі виявив у гаражі розтяжку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186783-podarunok-vid-okupantiv-jytel-buchi-vyyavyv-u-garaji-roztyajku-foto.htmlРакурс
У Бучі на Київщині місцевий житель виявив у себе в гаражі розтяжку, залишену російськими окупантами.
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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов,
Ми і досі знаходимо на Київщині смертоносні «дарунки» окупантів, — наголосив Нєбитов. — До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану.
Зазначається, що розтяжка була затиснута між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку.
Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте «102»! — наголосив Нєбитов.
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