Рашисти встановили розтяжку у гаражі в Бучі, фото: Андрій Нєбитов

https://racurs.ua/ua/n186783-podarunok-vid-okupantiv-jytel-buchi-vyyavyv-u-garaji-roztyajku-foto.html

Ракурс

У Бучі на Київщині місцевий житель виявив у себе в гаражі розтяжку, залишену російськими окупантами.

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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов,

Ми і досі знаходимо на Київщині смертоносні «дарунки» окупантів, — наголосив Нєбитов. — До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану.

Зазначається, що розтяжка була затиснута між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку.