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Ракурс
Рашисти встановили розтяжку у гаражі в Бучі, фото: Андрій Нєбитов

«Подарунок» від окупантів — житель Бучі виявив у гаражі розтяжку (ФОТО)

1 вер 2023, 18:49
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У Бучі на Київщині місцевий житель виявив у себе в гаражі розтяжку, залишену російськими окупантами.


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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов,

Ми і досі знаходимо на Київщині смертоносні «дарунки» окупантів, — наголосив Нєбитов. — До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану.

Зазначається, що розтяжка була затиснута між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку.

Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте «102»! — наголосив Нєбитов.

Рашисти встановили розтяжку у гаражі в Бучі, фото: Андрій Нєбитов

Джерело: Ракурс


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