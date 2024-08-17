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Шахта 1-3 Новогродовская остановлена из-за российских обстрелов, фото: Михаил Волынец
Еще одна шахта остановлена из-за российских обстрелов — Волынецhttps://racurs.ua/n198394-esche-odna-shahta-ostanovlena-iz-za-rossiyskih-obstrelov-volynec.htmlРакурс
Шахта 1−3 Новогродівська зупинена через російські обстріли — йде затоплення і загазування копальні.
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Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
За повідомленням голови первинної профспілкової організації Шахти 1−3 Новогродівська Сергія Павлова, керівництвом шахти прийняте рішення зупинити роботу шахти, — зазначив Волинець.
У звʼязку з наближенням фронту та посиленням обстрілів, зокрема території вуглевидобувного підприємства, а також зафіксованих фактів заходження ДРГ ворога в місто, адміністрація шахти прийняла рішення відключити її від електропостачання, — додав він.
Зазначається, що на шахті зупинені вентилятор головного провітрювання і агрегати центрального водовідливу. На цей момент шахта затоплюється і загазовується.
Сусідні шахти Селидіввугілля внаслідок інтенсивних обстрілів з боку росії виведені з ладу раніше, — зауважив Волинець.
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