Шахта 1-3 Новогродовская остановлена ​​из-за российских обстрелов, фото: Михаил Волынец

https://racurs.ua/n198394-esche-odna-shahta-ostanovlena-iz-za-rossiyskih-obstrelov-volynec.html

Ракурс

Шахта 1−3 Новогродівська зупинена через російські обстріли — йде затоплення і загазування копальні.

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Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За повідомленням голови первинної профспілкової організації Шахти 1−3 Новогродівська Сергія Павлова, керівництвом шахти прийняте рішення зупинити роботу шахти, — зазначив Волинець.

У звʼязку з наближенням фронту та посиленням обстрілів, зокрема території вуглевидобувного підприємства, а також зафіксованих фактів заходження ДРГ ворога в місто, адміністрація шахти прийняла рішення відключити її від електропостачання, — додав він.

Зазначається, що на шахті зупинені вентилятор головного провітрювання і агрегати центрального водовідливу. На цей момент шахта затоплюється і загазовується.