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Шахта 1-3 Новогродівська зупинена через російські обстріли, фото: Михайло Волинець
Ще одна шахта зупинена через російські обстріли — Волинецьhttps://racurs.ua/ua/n198394-sche-odna-shahta-zupynena-cherez-rosiyski-obstrily-volynec.htmlРакурс
Шахта 1−3 Новогродівська зупинена через російські обстріли — йде затоплення і загазування копальні.
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Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
За повідомленням голови первинної профспілкової організації Шахти 1−3 Новогродівська Сергія Павлова, керівництвом шахти прийняте рішення зупинити роботу шахти, — зазначив Волинець.
У звʼязку з наближенням фронту та посиленням обстрілів, зокрема території вуглевидобувного підприємства, а також зафіксованих фактів заходження ДРГ ворога в місто, адміністрація шахти прийняла рішення відключити її від електропостачання, — додав він.
Зазначається, що на шахті зупинені вентилятор головного провітрювання і агрегати центрального водовідливу. На цей момент шахта затоплюється і загазовується.
Сусідні шахти Селидіввугілля внаслідок інтенсивних обстрілів з боку росії виведені з ладу раніше, — зауважив Волинець.