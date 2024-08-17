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Ракурс
Шахта 1-3 Новогродівська зупинена через російські обстріли, фото: Михайло Волинець

Ще одна шахта зупинена через російські обстріли — Волинець

17 сер 2024, 16:51
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Шахта 1−3 Новогродівська зупинена через російські обстріли — йде затоплення і загазування копальні.


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Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За повідомленням голови первинної профспілкової організації Шахти 1−3 Новогродівська Сергія Павлова, керівництвом шахти прийняте рішення зупинити роботу шахти, — зазначив Волинець.

У звʼязку з наближенням фронту та посиленням обстрілів, зокрема території вуглевидобувного підприємства, а також зафіксованих фактів заходження ДРГ ворога в місто, адміністрація шахти прийняла рішення відключити її від електропостачання, — додав він.

Зазначається, що на шахті зупинені вентилятор головного провітрювання і агрегати центрального водовідливу. На цей момент шахта затоплюється і загазовується.

Сусідні шахти Селидіввугілля внаслідок інтенсивних обстрілів з боку росії виведені з ладу раніше, — зауважив Волинець.

Джерело: Ракурс


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