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Виктор Ляшко назначил Александра Урина исполняющим обязанности генерального директора детской больницы «Охматдет», фото: Виктор Ляшко
Глава Минздрава назначил исполняющего обязанности гендиректора «Охматдета»https://racurs.ua/n198400-glava-minzdrava-naznachil-ispolnyauschego-obyazannosti-gendirektora-ohmatdeta.htmlРакурс
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко призначив виконувача обовʼязків генерального директора дитячої лікарні «Охматдит».
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Ним став Олександр Урін, котрий нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту». Про це Ляшко сьогодні, 17 серпня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
За словами Ляшка, це рішення він ухвалив після зустрічі з персоналом лікарні.
Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Уріну — ред.) довіряє, — зазначив міністр. — Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять «Охматдит» ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало.
Раніше сьогодні стало відомо, що гендиректора «Охматдиту» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків.
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