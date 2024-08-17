Минздрав отстранил гендиректора Охматдета до завершения проверок

https://racurs.ua/n198387-minzdrav-otstranil-gendirektora-ohmatdeta-do-zaversheniya-proverok.html

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Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

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Про це повідомив 17 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Про подальші рішення він пообіцяв повідомити додатково, в тому числі й кадрові.

Моя позиція — виконувачем обов’язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації, — написав Ляшко.

Він повідомив, що факти, пов’язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації «Благодійний фонд „Охматдит“ — здорове дитинство» (далі — Фонд), в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за моїм зверненням. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ.

Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства, — вважає міністр.

Вчора отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

Факти, які відомі станом на сьогодні, говорять про наступне.

До оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охматдиту, затверджена наказом генерального директора Охматдиту № 142 від 18.07.2024, та загальні збори Фонду.

До складу Робочої групи Охматдиту увійшли:

Сергій Чернишук, медичний директор Охматдиту

Владислав Бабак, начальник інженерно-технічного відділу Охматдиту

Тетяна Іванова, медичний директор з медичних питань Охматдиту

Володимир Сова, медичний директор з поліклінічної роботи Охматдиту

Олег Полозенко, заступник генерального директора з розвитку Охматдиту

Олександр Малімон, начальник юридичного відділу Охматдиту

Олег Смиченко, інженер-будівельник Центру інженерно-технічного забезпечення Охматдиту

Інна Гасій, керівник проєкту від Благодійної організації «Благодійний фонд „Охматдит“ — здорове дитинство».

Олена Шадура, економіст 1 категорії Охматдиту

25 липня на черговому засіданні Робочої групи Охматдиту учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у Фонду про компанії-учасники.

Рішення від імені Благодійної організації «Благодійний фонд „Охматдит“ — здорове дитинство», зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників у такому складі:

Юрій Горбунов

Соломія Вітвіцька

Олена Примак

Євген Вембер

Світлана Розборська

31 липня рішенням загальних зборів Фонду надано рекомендацію Охматдиту щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі.

Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні.

При цьому, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме Охматдиту отримані не були. Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами. Окремо зауважу, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на Охматдит 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці, — написав Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук.

МОЗ дотримується раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення Охматдиту будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви.

17 серпня, у суботу, відбудеться засідання для відбору 7 учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.

Ляшко просить Раду з відновлення зібратися вже в цей понеділок, аби розглянути поетапний план відновлення Охматдиту та надати свої рекомендації щодо подальших дій. Він запевняє, що всі рішення Ради є публічними та оприлюднюються на ресурсах МОЗ.

16 серпня стало відомо, що «Охматдит» і благодійний фонд зчепилися через 378 млн гривень пожертв. Гендиректор «Охматдиту» заявив, що благодійний фонд не передає лікарні зібрані після російського обстрілу пожертви. Натомість у фонді кажуть, що готові оплатити будь-які цільові потреби лікарні.